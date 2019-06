Ενός λεπτού σιγή στον τελικό του Champions League για τον αδικοχαμένο Ρέγιες (pic)

Συγκλονισμένη είναι η ποδοσφαιρική κοινότητα από το χαμό του Αντόνιο Ρέγιες, που έχασε τη ζωή του το πρωί του Σαββάτου (1/6) σε τροχαίο δυστύχημα.

Υπάρχουν δεκάδες μηνύματα από κορυφαίες προσωπικότητες του αθλήματος που εκφράζουν την οδύνη τους για τον αδικοχαμένο Ισπανό άσο.

Όπως έκανε γνωστό μέσω επίσημης ανακοίνωσης η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η μνήμη του Ρέγιες θα τιμηθεί με ενός λεπτού σιγή πριν από την έναρξη του τελικού του Champions League μεταξύ της Τότεναμ και της Λίβερπουλ στη Μαδρίτη.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο άτυχος ποδοσφαιριστής είναι ο μόνος που έχει κατακτήσει πέντε τρόπαια UEFA/Europa League, δύο με την Ατλέτικο Μαδρίτης και τρία με τη Σεβίλλη.

«H UEFA και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι βαθύτατα θλιμμένοι από τα τρομακτικά νέα ότι ο Χοσέ Αντόνιο Ρέγιες σκοτώθηκε και θα ήθελα να εκφράσω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στα αγαπημένα του πρόσωπα για την απώλειά τους. Είχε μία λαμπρή καριέρα και κατέκτησε αναρίθμητους τίτλους όπου και αν έπαιξε και είμαι σοκαρισμένος και λυπημένος που το νήμα της ζωής κόπηκε για αυτόν τόσο τραγικά», τόνισε ο πρόεδρος της UEFA Αλεκσάντερ Σεφερίν.

We can confirm that a moment’s silence will be held before tonight’s #UCLfinal in memory of José Antonio Reyes.https://t.co/VBdvjiCSE8

— UEFA (@UEFA) June 1, 2019