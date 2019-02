Ενδεκάδα πρόκρισης από τον Μαρτίνς στο Κίεβο – Ποιος είναι ο αντι-Καμαρά (pic)

Πρόκριση στο παγωμένο Κίεβο θα επιδιώξει να πάρει απόψε (21/2, 22:00) ο Ολυμπιακός απέναντι στη Ντιναμό, στη ρεβάνς του 2-2 του Καραϊσκάκη, για τους «32» του Europa League.

Με ανεβασμένη τη ψυχολογία μετά το 4-1 επί της ΑΕΚ και με πίστη για τη νίκη, θα παραταχθούν στο «Ολιμπίνσκι» οι Πειραιώτες, που θα έχουν στο πλευρό τους και περίπου πεντακόσιους οπαδούς τους, οι οποίοι ταξίδεψαν στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Ως προς το πλάνο ενδεκάδας, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης θα ξεκινήσει στον άξονα δίπλα στον Γκιλιέρμε, παίρνοντας τη θέση του τιμωρημένου Μαντί Καμαρά, ενώ στα άκρα της μεσαίας γραμμής θα αγωνιστούν οι Ζιλ Ντίας και Ντάνιελ Ποντένσε, με τον Γιώργο Μασούρα να μένει στον πάγκο.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες θα παραταχθούν με σύστημα 4-2-3-1, έχοντας στην εστία το Σα και τους Τοροσίδη, Μεριά, Σισέ και Τσιμίκα να αποτελούν την αμυντική τετράδα, από δεξιά προς αριστερά.

Aπο εκεί και πέρα, οι Γκιλιέρμε και Μπουχαλάκης είναι το δίδυμο των αμυντικών μέσως, με τον Φορτούνη μπροστά τους σε ρόλο οργανωτή και τους Ποντένσε, Ντίας στα άκρα, οι οποίοι όμως θα είναι υπεύθυνοι να δίνουν βοήθειες στον μοναδικό προωθημένο Χασάν.

Αναλυτικά οι επιλογές του Πέδρο Μαρτίνς: Σα, Σισέ, Μεριά, Τσιμίκας, Τοροσίδης, Γκιλιέρμε, Μπουχαλάκης, Φορτούνης, Ντίας, Ποντένσε, Χασάν

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου! / The line-up for today’s match against @DynamoKyiv! 🔴⚪️#olympiacos #UEL #FCDKOLY #LineUp @EuropaLeague pic.twitter.com/8RSFiT8Rew

