Έμεινε όρθια στο «Μεστάγια» η Ατλέτικο Μαδρίτης

Τέσσερις και πέντε ημέρες αντίστοιχα πριν τις πρώτες υποχρεώσεις τους στη φάσης των «16» του Champions League, Βαλένθια και Ατλέτικο Μαδρίτης αναδείχθηκαν ισόπαλες, 2-2, στο «Μεστάγια», στο εναρκτήριο παιχνίδι της 24ης αγωνιστικής της La Liga.

Εάν μία από τις δύο ομάδες μπορεί να χαρακτηριστεί κερδισμένη από το ισόπαλο αποτέλεσμα, αυτή είναι η Ατλέτικο, η οποία βρίσκεται (προσωρινά) στην τέταρτη θέση, που δίνει ένα «εισιτήριο» για το Champions League της περιόδου 2020/2021.

Το παιχνίδι ήτανη εξαρχής πολύ κρίσιμο στη μάχη για το πλασάρισμα στην προνομιούχο τετράδα, ιδιαίτερα για τις «νυχτερίδες», που μετά την βαριά ήττα της περασμένης εβδομάδας από τη Χετάφε (3-0) είχαν υποχωρήσει στην έβδομη θέση και με το βαθμό που απέσπασαν ανέβηκαν στην έκτη.

Οι «ροχιμπλάνκος», παρότι έχουν ξεμείνει από επιθετικούς (σ.σ τραυματίες οι Ντιέγκο Κόστα, Άλβαρο Μοράτα και Ζοάο Φέλιξ), κατάφεραν να προηγηθούν δύο φορές, αλλά δεν έφυγαν με το τρίποντο στις αποσκευές τους ενόψει της πολύ δύσκολης αποστολής που τους περιμένει στο Champions League με τη Λίβερπουλ.

⏱ 94′ [ 2-2 ] ⏹ FT in Mestalla.

Tonight’s hard-fought game ends in a draw. Thanks for your support 👏

🔴⚪ #AúpaAtleti | ⚽ #ValenciaAtleti pic.twitter.com/gU6GtjB30x

— Atlético de Madrid (@atletienglish) February 14, 2020