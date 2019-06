Το ιδιαίτερο «αντίο» του Βιεϊρίνια στον Λουτσέσκου

View this post on Instagram

Coach, ηρθε η ωρα να σε χαιρετήσω και γω,και να σου ευχηθώ καλή αρχή στο καινούργιο σου ξεκίνημα ! Θελω να σε ευχαριστήσω για όλες εκείνες τις στιγμές που περάσαμε μαζι, σε Ευχαριστω για όλες τις συμβουλές που μου έδινες κάθε τόσο, σε Ευχαριστω που πόνεσες μαζι μου όταν τραυματίστηκα και ήσουν δίπλα μου ! Ως Αρχηγός , ως οπαδός του ΠΑΟΚ σου εύχομαι καλή τύχη, καλή αρχή , ευχαριστούμε !..🏆🏆🏆⚽️