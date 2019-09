Ο Βέλλιος έβαλε το γκολ της χρονιάς! (video)

Τι κι αν είμαστε στην 1η του Σεπτέμβρη, τι κι αν πρόκειται για τη 2η αγωνιστική της Super League, ο Απόστολος Βέλλιος έχει βάλει πιθανότατα το γκολ της σεζόν στην Ελλάδα – και ένα από τα κορυφαία στην Ευρώπη!

Ο 27χρονος Ελλαδίτης επιθετικός, που επέστρεψε στο ελληνικό πρωτάθλημα για λογαριασμό του Ατρομήτου, σκόραρε με καταπληκτικό ψαλιδάκι -έπειτα από απίθανο κοντρόλ- το 2-2 στο 80ό λεπτό της εκτός έδρας αναμέτρησης με τη Λαμία.

Απολαύστε τον…



Has Vellios just scored the Goal of the Season? 👀👀#lamatr #SLGR pic.twitter.com/2AIJSKNGTg

— Hellas Football (@HellasFooty) September 1, 2019