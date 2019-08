Ανακοίνωσε Σένκεφελντ ο Παναθηναϊκός

Ένα από τα μεγάλα μεταγραφικά σίριαλ του καλοκαιριού είχε ευτυχή κατάληξη για τον Παναθηναϊκό!

Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν το βράδυ της Πέμπτης την μεταγραφή του Μπαρτ Σένκεφελντ, με τον 28χρονο Ολλανδό στόπερ να τα βρίσκει σε όλα με το «τριφύλλι» και να υπογράφει το νέο του συμβόλαιο.

Ο έμπειρος άσος αποτελούσε τον νούμερο ένα στόχο των «πρασίνων» για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας και τελικά στο… 90′ του καλοκαιριού, οι δύο πλευρές πέρασαν από το φλερτ στον… ποδοσφαιρικό γάμο!

✍️Bart Schenkeveld signed his contract! Welcome to #Panathinaikos!#paofc2019_20 #Transfers pic.twitter.com/1I1nIQbSOc

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 29, 2019