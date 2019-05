Εκτο «χρυσό παπούτσι» στην συλλογή του Μέσι – Ποιοι των ακολουθούν στην κατάταξη των μεγάλων «κανονιών» (video/pic)

Η λογική αδυναμία του Κιλιάν Μπαπέ να σκοράρει πέντε τέρματα, αφού τόσα χρειαζόταν απέναντι στη Ρεμς για να προσπεράσει, έφερε τον Λιονέλ Μέσι να κατακτά για έκτη φορά το «χρυσό παπούτσι», διάκριση που απονέμεται στον κορυφαίο σκόρερ της Ευρώπης.

Ο Αργεντινός ηγέτης της Μπαρτσελόνα έφτασε στην τρίτη συνεχή νίκη σε αυτό το διαγωνισμό των μεγάλων «κανονιών», καθώς τελείωσε τη σεζόν έχοντας σκοράρει 36 τέρματα στο πρωτάθλημα, τρία περισσότερα από τον άσο της Παρί σεν Ζερμέν κα δέκα (!) από τον τρίτο στη σχετική κατάταξη, τον Φάμπιο Κουαλιαρέλα της Σαμπντόρια.

Από εκεί και ύστερα, είχαμε κατά σειρά τον Μπαγέ Ντιάν της Γαλατασαράϊ με 30 και τους Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπάγερν Μονάχου), Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ), Σαντιό Μανέ (Λίβερπουλ), Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ (Άρσεναλ), Ντουβάν Ζαπάτα (Αταλάντα), Κριστόφ Πιάτεκ (Μίλαν) και Νικολά Πεπέ (Λιλ) με 22 τέρματα.

These boots were made for winning! pic.twitter.com/viEeNlNbY8

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 24, 2019