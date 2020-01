Εκστρατεία Kύργιου υπέρ των πυρόπληκτων της Αυστραλίας

Μπορεί στο βόρειο ημισφαίριο του πλανήτη να βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα με χαμηλές θερμοκρασίες, ωστόσο, στην Αυστραλία βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και η χώρα έχει χτυπηθεί από την κλιματική αλλαγή με πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες και, δυστυχώς, ανεξέλεγκτες πυρκαγιές.

Γνωστός για την ευαισθησία σε θέματα που αφορούν συνανθρώπους του, ο Νικ Κύργιος αλλά και άλλοι αθλητές, πήρε αρκετές πρωτοβουλίες ώστε να ανακουφιστούν με οιονδήποτε τρόπο οι πληγέντες από τις δολοφονικές φλόγες αλλά και να διευκολυνθεί ακόμα περισσότερο η πυρόσβεση.

Με ανάρτηση του, ο Eλληνοαυστραλός τενίστας κάλεσε την Tennis Australia να διοργανώσει ένα φιλανθρωπικό expo πριν από την έναρξη του Αυστραλιανού Όπεν ώστε να μαζευτεί εύκολα και γρήγορα ένα καλό χρηματικό ποσό που να δοθεί ακριβώς για αυτή την ανάγκη.

Σε προσωπικό επίπεδο, δεσμεύτηκε να δώσει 200 δολάρια για κάθε άσο που θα πετύχει μέσα στον επόμενο μήνα προς υποστήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές ενώ το ίδιο θα πράξουν και οι Ντε Μινόρ, Μίλμαν, Πιρς και Στόσουρ.

Και το ATP Cup μπήκε όμως δυνατά στο θέμα της βοήθειας καθώς εκατό δολάρια για κάθε άσο που θα δούμε συνολικά στη διοργάνωση που ξεκινά ξημερώματα Παρασκευής, και με πρόχειρους υπολογισμούς αναμένεται να συγκεντρωθούν έτσι περισσότερα από 150.000 δολάρια.

Each ace served across the @ATPCup at all three venues will deliver $100 to the @RedCrossAU bushfire disaster relief and recovery efforts.

With more than 1500 aces expected to be served, the tournament contribution is expected to exceed $150,000.

— ATPCup (@ATPCup) January 2, 2020