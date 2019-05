Έκπληξη με Ρέντμοντ στην προεπιλογή της εθνικής Αγγλίας, στην αποστολή και ο τραυματίας Κέιν! (pic)

Μια έκπληξη περιελάμβανε η κοινοποίηση της προεπιλογής της εθνικής Αγγλίας για τα ημιτελικά του Nations League, καθώς κλήθηκε ο εξτρέμ της Σαουθάμπτον, Νέιθαν Ρέντμοντ.

Ο τεχνικός των «τριών λιονταριών», Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που θα χρειαστεί για την αναμέτρηση με την Ολλανδία στις 6 Ιουνίου και- καλώς εχόντων των πραγμάτων- του τελικού στις 9 του ίδιου μήνα.

Εντός των επόμενων ημερών ωστόσο η αποστολή θα πρέπει να πέσει στους είκοσι τρεις ποδοσφαιριστές.

Όπως γράψαμε παραπάνω, η μεγάλη έκπληξη ακούει στο όνομα Νέιθαν Ρέντμοντ, ενώ εντύπωση προκάλεσε η κλήση των δύο ποδοσφαιριστών της Τότεναμ, Χάρι Γουίνκς και Χάρι Κέιν, οι οποίοι παραμένουν τραυματίες.

Time to get set for the #NationsLeague finals 👊#threelions https://t.co/9DK41BN93H

— England (@England) May 16, 2019