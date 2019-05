Έκπληξη από νωρίς στη Euroleague: Η Αναντολού Εφές «γονάτισε» τη Φενέρμπαχτσε του Ομπράντοβιτς και προκρίθηκε στον τελικό! (video/pic)

Σε θρίαμβο για την Αναντολού Εφές εξελίχθηκε ο τουρκικός «εμφύλιος» απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του φάιναλ φορ της Euroleague, στη Βιτόρια.

Πιο συγκεκριμένα το συγκρότημα του Αταμάν, στην πρώτη του συμμετοχή σε φάιναλ φορ μετά από 17 χρόνια, συνέτριψε με 92-73 την ομάδα του Ομπάντοβιτς και πήρε με πανηγυρικό τρόπο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι η Εφές παίρνει για πρώτη φορά στην ιστορία της το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του δεύτερου χρονικά ημιτελικού ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Μάλιστα, ο θρίαμβος του Αταμάν είναι διπλός, καθώς εκτός από το γεγονός ότι οδήγησε την ομάδα στον τελικό, ο ίδιος νικά σε φάιναλ φορ για πρώτη φορά τον πολυνίκη τεχνικό του θεσμού, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος ως προπονητής του Παναθηναϊκού το 2000 και το 2001 (για τη Σουπρολίγκα) είχε αποκλείσει στα ημιτελικά και τις δύο φορές την τότε Εφές Πίλσεν.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο Σέιν Λάρκιν με 30 πόντους (4/5δ., 5/9τρ., 7/8β.), 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του αναδείχθηκε ο Βασίλιε Μίτσιτς με 25.

Από τη Φενέρ, που ηττήθηκε στη «μάχη» των ριμπάουντ (21 έναντι 41), αλλά και σε αυτή της ευστοχίας από τα 6.75 (μόλις 6/21 τρίποντα), ξεχώρισε ο Γιαν Βέσελι με 14 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 40-45, 57-68, 73-92

Φενέρμπαχτσε (Ομπράντοβιτς): Γκριν 13, Μέλι 9, Χέρσεκ, Μαχμούτογλου 5, Κάλινιτς 12, Μπιμπέροβιτς, Σλούκας 8, Γκούντουριτς 8 (6 ασίστ), Βέσελι 14, Γκιουλέρ, Ντίξον 4, Ντουβερίογλου

Εφές (Αταμάν): Λάρκιν 30 (7 ριμπ., 7 ασίστ), Μπομπουά 2, Μπαλμπάι, Μότουμ 9, Σανλί, Μοερμάν 7 (5 ριμπ.), Τουντσέρ, Πλάις, Μίσιτς 25 (5 ριμπ.), Άντερσον 10 (5 ριμπ.), Ντάνστον 9 (10 ριμπ.), Σιμόν

Bryant Dunston gets there just in time to SWAT it away 👋#7DAYSMagicMoment | #F4GLORY pic.twitter.com/XfCT4sifAd

— EuroLeague (@EuroLeague) May 17, 2019