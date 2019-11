Εκνευρισμένος Ναδάλ! Τα πήρε με ερώτηση δημοσιογράφου για το γάμο του

Ο Ράφα Ναδάλ δεν κατάφερε να νικήσει τον Αλεξάνερ Ζβέρεφ, στην πρεμιέρα του στο ATP Finals.

Ο Ισπανός ηττήθηκε από τον Γερμανό, για πρώτη φορά μάλιστα μετά από πέντε διαδοχικές επιτυχίες που είχε απέναντι του και πλέον ψάχνει μόνο νίκη κόντρα στον Ντανιίλ Μεντβέντεφ, για να ελπίζει σε πρόκριση στα ημιτελικά του τουρνουά.

Στη συνέντευξη Τύπου έπειτα από την ήττα του, ο Ισπανός τενίστας ρωτήθηκε από Ιταλό ρεπόρτερ αν έχασε την αγωνιστική του συγκέντρωση το προηγούμενο διάστημα εξαιτίας του γάμου του με την Χϊσκα Περέγιο, του πριν από έναν μήνα, κάτι που προκάλεσε την εκνευρισμένη αντίδραση του.

«Ειλικρινά με ρωτάς αυτό το πράγμα; Είναι σοβαρή ερώτηση ή πρόκειται για κάποιο αστείο; Είναι σοβαρή; Με εκπλήσσει που μου γίνεται μία τέτοια ερώτηση από τη στιγμή που είμαι μαζί με την ίδια γυναίκα εδώ και δεκαπέντε χρόνια και έχω μία σταθερή και φυσιολογική ζωή. Δεν έχει σημασία αν βάζεις δαχτυλίδι στο δάχτυλό σου ή όχι. Είμαι ένας πολύ απλός άνθρωπος. Ας πάμε σε ερωτήσεις στα ισπανικά, γιατί αυτά είναι μαλ…ιες», απάντησε χαρακτηριστικά ο Ισπανός τενίστας.

😳 “Honestly are you asking me this?”

😡 “Is it a serious question or is it a joke?”

👀 @RafaelNadal doesn’t hold back against a journalist. pic.twitter.com/Cn1aszRruO

— SPORF (@Sporf) November 12, 2019