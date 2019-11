Έκαναν τη νύχτα… μέρα οι ΑΠΟΕΛίστες – Η ανάρτηση για 93χρονα

View this post on Instagram

28 🏆 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 21 🏆 ΚΥΠΕΛΛΑ 14 🏆 SUPER CUP 63 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ 🏆 8 φορές σε ευρωπαϊκό όμιλο 🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶 Ψηλά, ψηλότερα ο Θρύλος οι Έλληνες μαζί Ο ΑΠΟΕΛ είναι Ιδέα, Αθάνατος θα ζει! 🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟΕΛ ΜΟΥ 1926-2019 93 ΧΡΟΝΙΑ ΔΟΞΑΣ!