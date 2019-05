Είναι πολύ μπροστά το ΝΒΑ: Το ξεχωριστό ευχαριστώ στις μητέρες των προβεβλημένους αστέρων (vid)

Η σημερινή ημέρα της μητέρας αποτέλεσε μια πρώτης τάξης αφορμή για να δημιουργηθεί ένα τρυφερό βίντεο με τις μητέρες των σούπερ σταρ των μπάσκετ.

Η κίνηση συνηθίζεται κάθε χρόνο τέτοια ημέρα, με μερικούς από τους πλέον προβεβλημένους πρωταγωνιστές του ΝΒΑ να στέλνουν τις ευχές τους στις γυναίκες που τους έφεραν στον κόσμο.

Ταυτόχρονα, προβάλλονται και κάποιες στιγμές με μανάδες και γιους συνήθως μέσα από τα γήπεδα που επιβεβαιώνουν την αμοιβαία και άδολη αγάπη τους.

Δείτε το βίντεο με τις μητέρες των σούπερ σταρ του ΝΒΑ:

For the moms that made us pros… Happy Mother’s Day! 💖🏀

🎶: “Hey Look Ma, I Made It” by @PanicAtTheDisco pic.twitter.com/2jrkOTibvY

— NBA (@NBA) May 12, 2019