Έγινε κι αυτό το απίστευτο: Ο Πίκφορντ έβαλε και έπιασε πέναλτι, οδηγώντας την Αγγλία στην τρίτη θέση του Nations League (video/pics)

Tην τρίτη θέση του νεοσύστατου Nations League κατέκτησε η Αγγλία.

Επειτα από παιχνίδι που δεν κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα απόδοσης, αλλά είχε δραματική εξέλιξη, οι Αγγλοι επικράτησαν της Ελβετίας με 6-5 στη διαδικασία των πέναλτι και πήραν τη νίκη στο μικρό τελικό της διοργάνωσης.

Μαζί, πήραν και το διόλου ευκαταφρόνητο έπαθλο των 8 εκατομμυρίων ευρώ, που δίδεται από την UEFA για το χάλκινο μετάλλιο στο θεσμό (αντίστοιχα, οι Ελβετοί θα καρπωθούν επτά εκατομμύρια ευρώ).

Μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη των Αγγλων, ο Τζόρνταν Πίκφορντ. Ο Βρετανός τερματοφύλακας όχι μόνο εκτέλεσε το πέμπτο πέναλτι της ομάδας του στη διαδικασία με απόλυτη ευστοχία, αλλά αμέσως μετά κατάφερε να σταματήσει τον Ντρμιτς και να χαρίσει στα «λιοντάρια» τη νίκη. Παράλληλα, ο Πίκφορντ κατάφερε να ξορκίσει την κατάρα των πέναλτι, που παραδοσιακά βασανίζει τους Αγγλους.

6 – England scored six penalties in a single shootout at a competitive international tournament for the first time in their history. Experts. pic.twitter.com/fP8mq6Noxd

— OptaJoe (@OptaJoe) June 9, 2019