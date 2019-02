Έδειξε ψυχή ο Mάρκος Παγδατής! Επιβίωσε με ανατροπή στο Ντουμπάι (pic)

Την πρόκριση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στο δεύτερο γύρο του Dubai Duty Free Tennis Championships πανηγύρισε ο Μάρκος Παγδατής, κερδίζοντας τον Μοχάμεντ Σαφάτ με ανατροπή.

Ο Κύπριος πρωταθλητής, αν και τα βρήκε σκούρα κόντρα στο Νο218 της παγκόσμιας κατάταξης της ΑΤΡ, μπόρεσε να επιβιώσει και να προκριθεί στην επόμενη φάση του 500αριου τουρνουά στο Ντουμπάι.

Χρειάστηκε, πάντως, να επιστρέψει από σετ πίσω ο Μάρκος, κερδίζοντας μετά από δυο ώρες αγώνα με 4-6, 6-3, 6-4 τον Αιγύπτιο αντίπαλό του, για να πάρει την πέμπτη πρόκριση της καριέρας του στην φάση των «16» του θεσμού.

Εκμεταλλευόμενος 3/9 ευκαιρίες για μπρέικ που δημιούργησε στο ματς, ο Παγδατής γύρισε τον αγώνα τούμπα και απέκλεισε τον Σαφάτ, ο οποίος αγωνίστηκε στο τουρνουά επίσης με Wild Card.

Στο δεύτερο γύρο του Dubai Duty Free Tennis Championships, το Νο128 του κόσμου, θα παίξει με τον νικητή του μεγάλου ντέρμπι ανάμεσα στον Γκαέλ Μονφίς και τον Μαρίν Τσίλιτς, που θα τεθούν αντιμέτωποι αργότερα σήμερα (26/2).

