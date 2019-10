Δύσκολες νίκες για Ρεάλ και Γιουβέντους, πεντάρες για Σίτι και Παρί (pics)

Νίκη-ανάσα για την Ρεάλ Μαδρίτης που πήρε το πρώτο της τρίποντο στο φετινό Champions League επικρατώντας μέσα στην Πόλη με 1-0 της Γαλατάσαραϊ, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής.

Μετά την ήττα στην πρεμιέρα από την Παρί και την ισοπαλία στο δεύτερο ματς με την Μπριζ, η ομάδα του Ζιντάν δεν είχε άλλα περιθώρια και με καλή εμφάνιση πήρε την πολύτιμη νίκη.

Το μοναδικό γκολ του ματς πέτυχε ο Κρος στο 18ο λεπτό όταν Μπενζεμά και Αζάρ συνδυάστηκαν, ο Βέλγος γύρισε για τον Κρόος που έκανε εύκολα το 1-0. Αζάρ και Μπενζεμά είχαν δύο καλές ευκαιρίες μέχρι το τέλος του ημιχρόνου αλλά δεν μπόρεσαν να σκοράρουν.

Στο δεύτερο μέρος η Ρεάλ αγωνίστηκε σχεδόν μόνη της αλλά χάρη στον Μουσλέρα η Γαλατά δεν δέχθηκε άλλο γκολ. Κορυφαία στιγμή στην επανάληψη πάντως ήταν στο 65ο λεπτό όταν ο Αζάρ πέρασε και τον Ουρουγουανό τερματοφύλακα αλλά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.

Most #UCL goals before turning 21:



Εντυπωσιακή Παρί στο Βέλγιο

Η Παρί δεν είχε όρεξη για αστεία στο Βέλγιο και σκόρπισε άνετα την Μπριζ με το εντυπωσιακό 5-0 έχοντας κορυφαίο της ποδοσφαιριστή τον Κίλιαν Μπαπέ ο οποίος δεν ξεκίνησε καν βασικός.

Το 1-0 έγινε μόλις στο έβδομο λεπτό με τον Τιάγκο Σίλβα να βγάζει τρομερή μπαλιά στον Ντι Μαρία που γύρισε για τον Ικάρντι κι εκείνος με πλασέ σκόραρε ανοίγοντας τον χορό των γκολ με το σκορ αυτό να είναι και σκορ ημιχρόνου.

Στο 52ο λεπτό πέρασε στο παιχνίδι ο Μπαπέ και ανέλαβε δράση άμεσα. Αρχικά στο 62ο λεπτό έκανε το 2-0 από κοντά, στο 64ο έδωσε ασίστ για τον Ικάρντι που έγραψε το 3-0 και στη συνέχεια πέτυχε ακόμη δύο γκολ.

Στο 79ο λεπτό ο Ντι Μαρία πέρασε ωραία κάθετη για τον Εμπαπέ που αφού πέρασε και τον Μινιολέ και έκανε το 4-0 ενώ στο 83ο λεπτό πάλι από ασίστ του Αργεντινού έγραψε και το τελικό 5-0 για την ομάδα του Τούχελ.

1ος όμιλος

Μπριζ – Παρί Σεν Ζερμέν 0-5 (7′ 63′ Ικάρντι, 61′ 79′ 83′ Εμπαπέ)

Γαλατάσαραϊ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1 (18′ Κρόος)

🔥 Paris substitute Mbappé scores hat-trick 🔴 Bayern recover to win five-goal thriller ⚪️ Kroos wins it for Real Madrid 🔵 Sterling nets second-half treble ⚫️ Dybala double secures Juve win

Όταν ξύπνησε σκόρπισε την Αταλάντα η Σίτι

Σαρωτική για ένα ακόμα παιχνίδι της ήταν η Μάντσεστερ Σίτι, με την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα να κάνει επίδειξη δύναμης κόντρα στην Αταλάντα και να την σκορπάει στους πέντε ανέμους (5-1).

Οι Ιταλοί προηγήθηκαν στο 28ο λεπτό με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μαλινόβσκι όμως ακολούθησε ομοβροντία, με τον Ραχίμ Στέρλινγκ να οδηγεί τους πολίτες σε θρίαμβο έχοντας τρία γκολ, μία ασίστ και ένα κερδισμένο πέναλτι!

3ος όμιλος

Σαχτάρ Ντόνετσκ – Ντίναμο Ζάγκρεμπ 2-2 (16′ Κονοπλιάνκα, 75′ Ντοντό / 25′ Όλμο, 60′ πεν. Όρσιτς)

Μάντσεστερ Σίτι – Αταλάντα 5-1 (34′ 38′ πεν. Αγκουέρο, 58′ 64′ 69′ Στέρλινγκ / 28′ πεν. Μαλινόβσκι)

Hat-trick hero Raheem Sterling has now scored 8 goals in his last 8 games for club & country 🔥🔥🔥#UCL pic.twitter.com/M2fJTaYlfd

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 22, 2019