Δυναμώνει την αμυντική της γραμμή με Σοάρες η Άρσεναλ – ΒΙΝΤΕΟ

Έναν Πορτογάλο θα βρει στο δρόμο του ο Πέδρο Μαρτίνς με τον Ολυμπιακό, όταν χρειαστεί να αντιμετωπίσει την Άρσεναλ στους «32» του Europa League.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η ομάδα του Λονδίνου o Πορτογάλος διεθνής (33 συμμετοχές) Σέντρικ Σοάρες αποκτήθηκε ως δανεικός από τη Σαουθάμπντον μέχρι το τέλος της σεζόν, ενδυναμώνοντας την αμυντική της γραμμή.

Ο 28χρονος άσος θα ανήκει στο δυναμικό της Άρσεναλ έως το καλοκαίρι, ενώ υπάρχει και οψιόν αγοράς του εφόσον οι επιδόσεις του πείσουν το τεχνικό τιμ ότι αξίζει να τον διατηρήσει στο ρόστερ του.

He’s our Cedric! ✅

Welcome to London. Welcome to Arsenal.

👋 @OficialCedric pic.twitter.com/U6SSYKDSJU

— Arsenal (@Arsenal) January 31, 2020