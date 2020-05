Δωρεά 100.000 ευρώ από την Παρί στη μάχη κατά της πανδημίας

Σε μία αξιέπαινη κίνηση προχώρησε η διοίκηση της Παρί Σεν Ζερμέν καθώς αποφάσισε να διαθέσει το ποσό των 100.000 ευρώ στη μάχη κατά του Covid-19.

Οι Παριζιάνοι μετά την αφιέρωση του φετινού τους τίτλου πρωταθλήματος στους γιατρούς που καθημερινά δίνουν μάχες για να σώσουν ζωές, προχώρησε στη δωρεά των 100.000 ευρώ στην οργάνωση «Action contre la Faim».

«Αντιμέτωποι με αυτήν την επιδημία που δεν εξαιρεί κανέναν, το έργο που επιτελέστηκε σε πολλούς τομείς από τις ομάδες δράσης κατά της πείνας είναι απαραίτητο, περισσότερο από ποτέ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Παρί, Νασέρ Αλ Κελαϊφί.

Paris Saint-Germain is strengthening its support for @ACF_France with the club donating €100,000 into the fight 🆚 #COVID19 in France and around the world ❤💙#PSGengagé #StayAtHome pic.twitter.com/5cr3lXsqJw

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 6, 2020