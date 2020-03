Δίνει ασίστ και από το σπίτι του ο Βαλμπουενά – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ματιέ Βαλμπουενά βρίσκεται στο σπίτι του, ωστόσο δεν κρύβει τη νοσταλγία του για το ποδόσφαιρο.

Ο Γάλλος άσος του Ολυμπιακού, μετά το βίντεο που ανέβασε χθες με το δικό του «toilet paper challenge» πόσταρε ακόμη ένα, στο οποίο απεικονίζεται να κάνει κοντρόλ με το στήθος και να δίνει ασίστ με ένα ρολό χαρτιού.

Πιο συγκεκριμένα, ο έμπειρος μεσοεπιθετικός χρησιμοποίησε το βίντεο από το γκολ του Ελ Αραμπί στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, το οποίο είχε προέλθει από τα δικά του πόδια.

Δείτε το φοβερό ποστ του Ματιέ Βαλμπουενά:

Missing the 𝙛𝙤𝙤𝙩𝙗𝙖𝙡𝙡 𝙥𝙞𝙩𝙘𝙝! How about assisting @elarabiyoussef all the way from home?! 😅#ThrowbackThursday #StayAtHome #Olympiacos 🔴⚪ pic.twitter.com/7Od792ArPA

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) March 19, 2020