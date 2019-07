Έχοντας μπόλικα κέφια διανύει το πρώτο του διάστημα στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Εντέν Αζάρ!

Ο Βέλγος σούπερ σταρ που ολοκλήρωσε φέτος τη μεταγραφή που ονειρευόταν εδώ και χρόνια, δείχνει τρομερά ορεξάτος και βάσει όσων βλέπουμε στο πιο κάτω video που κυκλοφόρησε… ζαλίζει τους συμπαίκτες του.

Δείτε το video…

🇧🇪Eden Hazard’s first week of training with Real Madrid and he’s already doing a madness. La Liga defenders aren’t ready. pic.twitter.com/8mnZG2S4hZ

