Ζαλίστηκε και αποχώρησε από την παρουσίασή του ο Μιλιτάο (video)

Απρόοπτο κατά την παρουσίαση του Μιλιτάο από τη Ρεάλ, καθώς ο Βραζιλιάνος αμυντικός ζαλίστηκε και αποχώρησε πρόωρα.

Ο 21χρονος μιλούσε στους εκπροσώπους του Τύπου μετά την πρώτη επαφή που είχε στο «Μπερναμπέου» με τους φίλους της νέας του ομάδας και ξαφνικά ένιωσε αδιαθεσία.

Ο Μιλιτάο επιχείρησε να συνέλθει πίνοντας νερό και παίρνοντας μια βαθιά ανάσα, όμως ήταν φανερό πως δεν ένιωθε καλά και αφότου απολογήθηκε, αποχώρησε από την αίθουσα.

Militao just didn’t look comfortable at all.pic.twitter.com/pisejOHJ8A

— Euan McTear (@emctear) July 10, 2019