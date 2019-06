Υπέγραψε στη Ρεάλ ο γιος του Ρέγες

View this post on Instagram

Muy contento y orgulloso de empezar una nueva etapa en el @realmadrid Agradecer a todas las personas que me han apoyado y han confiado en mi, en especial a mi familia. Seguiré disfrutando, trabajando y aprendiendo con humildad!! #Nuevaetapa #nuevasilusiones #Halamadrid #RealMadrid