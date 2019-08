Τζέραρντ: «Η επιλογή να νικήσω Έβερτον ή Γιουνάιτεντ είναι σαν να διαλέγω… Καρντάσιαν» (video)

Δύσκολα έβαλε στον Στίβεν Τζέραρντ ο Πίτερ Κράουτς, στον οποίον ο προπονητής της Ρέιντζερς παραχώρησε μια απολαυστική συνέντευξη.

Ο Κράουτς ρώτησε τον Τζέραρντ αν θα προτιμούσε να νικήσει την Έβερτον ή τη Γιουνάιτεντ και το δίλημμα ήταν μεγάλο καθώς αμφότερες οι ομάδες είναι οι… μισητές αντίπαλοι της Λίβερπουλ.

Μάλιστα, ο Stevie G δυσκολεύτηκε τόσο, που απάντησε ως εξής: «Είναι σαν να με βάζεις να διαλέξω μια από τις Καρντάσιαν!»

“Beating Everton or Man Utd?”

🗣 Gerrard: “That’s like picking a Kardashian, that. It’s tough! I can’t!”

He hates both of them! 😂pic.twitter.com/kjaOO3K709

— Football HQ (@FootbaII_HQ) August 14, 2019