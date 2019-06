Τραυματισμός και κλάματα για Νεϊμάρ, χάνει οριστικά το Copa America! (videos)

Με δεμένο αστράγαλο και δάκρυα αποχώρησε ο Νεϊμάρ από το φιλικό της εθνικής του με το Κατάρ!

Ο Βραζιλιάνος αστέρας τραυματίστηκε στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης καθώς μετά από τάκλιν αντιπάλου, πάτησε άσχημα το δεξί του πόδι και φάνηκε να γυρίζει τον αστράγαλό του.

Ο φόβος για το ενδεχόμενο να χάσει ο Νεϊμάρ το Copa America ήταν εξαρχής πολύ μεγάλος, με τον ίδιο να ξεσπά σε κλάματα στον πάγκο, πριν αποχωρήσει υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια και μεταφερθεί ακολούθως σε νοσοκομείο για εξετάσεις.

Και μπορεί μετά την ολοκλήρωση του αγώνα που βρήκε την Βραζιλία να νικά με 2-0 ο ομοσπονδιακός προπονητής Τίτε να δήλωσε πως δεν φαίνεται ο τραυματισμός να είναι τόσο σοβαρός που θα του στερήσει τη συμμετοχή στη διοργάνωση που αρχίζει σε οκτώ μέρες, όμως αργότερα η ομοσπονδία ανακοίνωσε πως ο αστέρας της χώρας τέθηκε νοκ-άουτ.

«Μετά από τραυματισμό στον δεξιό του αστράγαλο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού της Τετάρτης με το Κατάρ, ο Νεϊμάρ υποβλήθηκε σε συμπληρωματικές εξετάσεις που επιβεβαίωσαν τη ρήξη συνδέσμων. Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού, ο Νεϊμάρ δεν θα έχει τον επαρκή χρόνο αποθεραπείας για να συμμετάσχει στο Copa América. Την Πέμπτη (6/6) η τεχνική επιτροπή της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας θα ορίσει τον αντικαταστάτη του» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

O Νεϊμάρ το τελευταίο διάστημα δέχεται το ένα… κτύπημα μετά το άλλο καθώς είχαν προηγηθεί η αφαίρεση της αρχηγίας που είχε στην εθνική και το θέμα με τις κατηγορίες για βιασμό…

Ο τραυματισμός και τα κλάματα του Νεϊμάρ:

One of the most talented footballers of our generation facing another injury again. Walked down in TEARS before Copa America on the doors. Get back soon #Neymar I wish you speedy recovery, can’t see this again and again. 😖 pic.twitter.com/5fg3HAAdhc

