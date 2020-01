Η ασυναγώνιστη Λίβερπουλ καλπάζει προς την κατάκτηση του πρώτου της πρωταθλήματος μετά από 30 χρόνια και έχει φτιάξει πολλές τρομερές επιδόσεις.

Μία από αυτές για τους reds που βρίσκονται στο +16 από τη Σίτι (έχοντας και αγώνα λιγότερο!) είναι πως έφτασαν το αήττητο σερί τους σε 40 αγώνες.

Η Λίβερπουλ λοιπόν παρουσιάζει βίντεο με στιγμές από αυτό το… 40άρι.

4️⃣0️⃣ @premierleague games unbeaten 🔥

WE JUST KEEP GOING ✊ pic.twitter.com/breVP9cH8r

— Liverpool FC (@LFC) January 24, 2020