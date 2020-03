Τα αλλάζει για το Euro 2021 και απολογείται η UEFA: «Το tweet στάληκε κατά λάθος»

Έκπληξη στο φίλαθλο κοινό προκάλεσε το απογευματινό tweet της UEFA με το οποίο η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ενημέρωσε πως παρότι το Euro μετατέθηκε για το 2021, η ονομασία του θα παραμείνει… Euro 2020.

Mάλιστα πολύς κόσμος είχε αρχίσει να… τρολάρει στα social media την UEFA γι’ αυτή την απόφαση και να χαρακτηρίζει «τεμπέληδες» τους ανθρώπους της, θεωρώντας πως βαριούνταν να μπουν στη διαδικασία να αλλάξουν το λογότυπο και τα συναφή!

Εντέλει, με νέο της tweet, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία το… παίρνει πίσω και αναφέρει πως η προηγούμενη ανάρτησή της έγινε κατά λάθος, τονίζοντας πως δεν έχει παρθεί καμία απόφαση σε σχέση με την ονομασία της διοργάνωσης!

«Με απολογίες για το προηγούμενο λάθος, ξεκαθαρίζουμε πως καμία απόφαση δεν έχει ακόμη παρθεί όσον αφορά την ονομασία του αναβληθέντος Euro που θα γίνει το 2021. Το προηγούμενο tweet στάληκε κατά λάθος», αναφέρει η UEFA…

With apologies for the earlier error, to be clear no decision has yet been made on the name of the rearranged EURO to be held in 2021.

The earlier tweet was sent by mistake.

— UEFA (@UEFA) March 20, 2020