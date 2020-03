Συγκινεί ο Ισπανός αθλητικογράφος που νίκησε τον κορωνοϊό: «Στο 116′ του τελικού – Σήμερα πανηγυρίζω εγώ, αύριο εσύ»

Με ένα υπέροχο tweet, o Κίκε Ματέου, Ισπανός αθλητικός συντάκτης που βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό, ενημέρωσε πως μετά από 25 μέρες έχει γιατρευτεί.

Πρόκειται για τον ρεπόρτερ που προσεβλήθη από τον ιό Covid-19 όταν ταξίδεψε στο Μιλάνο, για τον αγώνα της Βαλένθια με την Αταλάντα στις 19/2, για το Champions League.

Ο Ματέου, λοιπόν, ενημερώθηκε σήμερα πως έχει ιαθεί και με τη σειρά του ενημέρωσε το κοινό, με ένα συγκινητικό tweet, στο οποίο τονίζει πως σήμερα πανηγυρίζει αυτός, αλλά σύντομα θα πανηγυρίζουμε όλοι, εννοώντας, προφανώς, όταν ο πλανήτης νικήσει τον μεγάλο εχθρό…

Η τρομερή του ανάρτηση: «Κορωνοϊός. Μέρα 25η. Δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. 116ο λεπτό του τελικού. Μπαίνει ο ιατρός στο δωμάτιο, με κοιτά και ‘πυροβολεί’. Σαν να το έβαλε ο Ινιέστα. Δεύτερο τεστ αρνητικό. Ο αγώνας τελειώνει. Πάω σπίτι. Τρέλα. Είμαστε πρωταθλητές. Σήμερα πανηγυρίζω εγώ, αύριο εσύ και σύντομα όλοι».

Σε επόμενο του tweet, o Iσπανός γράφει: «Aν είναι ένα πράγμα για το οποίο μπορώ να ευχαριστήσω τον κορωνοϊό, είναι που με έμαθε πως μπορώ να θεραπευτώ από μέσα. Το μεγαλείο του έγκειται στην ανώνυμη γενναιοδωρία των ασθενών του. Μας φροντίζουν, μας θεραπεύουν, μας προστατεύουν, μας χαμογελούν. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ.

Ενω, όταν έφτασε σπίτι του, ο Ματέου έγραψε… «Ήδη στο σπίτι. Είμαι εξαιρετικά. Ευτυχισμένος. Αλλά αυτό δεν έχει τελειώσει. Θα προσπαθήσω, μέσα από την εμπειρία μου και από τις πληροφορίες που έχω αποκτήσει, να βοηθήσω όσους έχουν ανησυχίες. ΔΕν θα μιλήσω για φάρμακα, αλλά ο ιός είναι ακόμη στα σπίτια μας και θέλω να βοηθήσω. Είμαι μαζί σας».

Coronavirus. Dia 25. Segunda parte de la prórroga. Minuto 116′ de la final. Entra el médico en mi habitación, me mira y dispara. Marca Iniesta. He dado el segundo negativo. Termina el partido. Me voy a casa. La locura. Somos campeones. Hoy lo celebro yo, mañana tú y pronto todos.

