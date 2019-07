Στον τελικό του Copa Africa με φαουλάρα Μαχρέζ στο 95′ η Αλγερία! (videos)

Το δεύτερο Κύπελλο Εθνών Αφρικής της ιστορίας της θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει η Αλγερία, που πήρε την πρόκριση για τον τελικό με δραματικό τρόπο, καθώς επικράτησε με 2-1 της Νιγηρίας στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό χάρη σε εκτέλεση φάουλ του Μαχρέζ στο 95ο λεπτό!

Οι Αλγερινοί προηγήθηκαν με αυτογκόλ του Τρουστ-Εκόνγκ στο 40ό λεπτό και οι «αετοί» ισοφάρισαν με εκτέλεση πέναλτι του Ιγκάλο στο 73ο, πριν ο άσος της Σίτι σκοράρει στην εκπνοή και στείλει την εθνική του στον τελικό!

Εκεί, η Αλγερία θα αντιμετωπίσει τη Σενεγάλη, που νωρίτερα απέκλεισε την Τυνησία με αυτογκόλ στην παράταση (1-0) κι αφότου οι δύο ομάδες έχασαν από ένα πέναλτι στην κανονική διάρκεια.

Ο τελικός θα διεξαχθεί την Παρασκευή (19/7, 22:00), ενώ θα προηγηθεί ο μικρός τελικός την Τετάρτη (17/7, 22:00), μέρα κατά την οποία θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με τη Νιγηρία ο Φράνσις Ουζόχο (έμεινε στον πάγκο και στον ημιτελικό), που θα ενσωματωθεί ακολούθως στην προετοιμασία της Ομόνοιας.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Αλγερία προκρίνεται για τρίτη φορά σε τελικό, μετρώντας μία κατάκτηση (1990) και μία ήττα (1980), σε αμφότερες τις περιπτώσεις με αντίπαλο τη Νιγηρία την οποία απέκλεισε σήμερα (14/7), ενώ η Σενεγάλη φτάνει σε τελικό για δεύτερη φορά, έχοντας ηττηθεί από το Καμερούν στα πέναλτι στην πρώτη (2002).

TΟ ΓΚΟΛ ΤΟΥ ΜΑΧΡΕΖ ΣΤΟ 95′

🇩🇿 “The mind-blowing Mahrez has done it!”

Check those scenes! The moment Riyad Mahrez sent Algeria through to the 2019 AFCON Final with the last kick of the game!#AFCON2019 #MCFC pic.twitter.com/TdOqkF5L6P

