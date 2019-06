Στο Copa Africa η ασίστ της χρονιάς! (video)

Η Νιγηρία ξεκίνησε χθες (22/6) με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο Copa Africa, επικρατώντας με 1-0 του Μπουρουντί.

Και μπορεί στους αγώνες με το συγκεκριμένο σκορ όλα τα… φώτα να πέφτουν στον σκόρερ, όμως σε αυτή την περίπτωση τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Ο λόγος είναι η απίθανη ασίστ που έδωσε στον Ιγκάλο (77′) ο Αϊνά και η οποία θέτει υποψηφιότητα για την κορυφαία της χρονιάς!

Ο 22χρονος μπακ της Τορίνο βρήκε με τρομερό διαγώνιο τακουνάκι τον συμπαίκτη του ο οποίος σκόραρε το γκολ που έδωσε το πρώτο τρίποντο στους «αετούς».

Δείτε την τρομερή ασίστ:

Can we emphasize the backheel pass from Aina to Ighalo tho?? 🔥🔥🔥 #NGABDI pic.twitter.com/OrAhzoeBs7

— Mena (@menaaaly) June 22, 2019