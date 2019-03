Σωκράτης: «Σεβασμός σε όλους, φόβος για κανέναν»

Ο Ελλαδίτης αμυντικός εξελίσσεται σε ηγετική μορφή της Άρσεναλ και μέσω Twitter έδωσε το έναυσμα για τη μεγάλη μάχη του Σαββάτου κόντρα στη Τότεναμ.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (14:30) το Λονδίνο θα πάρει φωτιά με τη μάχη της Αρσεναλ κόντρα στην Τότεναμ και ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος έστειλε μέσω Twitter μήνυμα πάθους και νίκης για τους «Gunners», γράφοντας:

«Έτοιμοι για το ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου. Σεβασμός σε όλους, φόβος για κανέναν. Η νίκη πάντοτε κερδίζεται, ποτέ δεν παραχωρείται»!

Το τιτίβισμα του Ελλαδίτη άσσου:

Ready for the #NLD. Respect all, fear NONE. Victory is always earned, never given. @Arsenal #NorthLondonDerby #Papa5 #PremierLeague pic.twitter.com/THeZtLU2tL

— Sokratis Papastathopoulos (@SokratisPapa5) March 1, 2019