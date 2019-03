Σκόραρε ο Ρέζα και κινδύνεψαν οπαδοί (video)

Σε τραγωδία πλησίασε να εξελιχθεί ο αγώνας στον οποίον ο Ρέζα Γκουτσιανεζάντ σκόραρε το πρώτο του γκολ στην Αυστραλία.

Ο Ιρανός πρώην επιθετικός του ΑΠΟΕΛ άνοιξε λογαριασμό με τη φανέλα της Sydney FC στο 15ο λεπτό του αγώνα με την Adelaide United, όμως όταν ο Ντέβλιν στο 94’ διαμόρφωσε το τελικό 2-0, έγινε ένα περιστατικό που από τύχη δεν προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς.

Συγκεκριμένα, την ώρα που οι συμπαίκτες του Ρέζα (o ίδιος είχε βγει αλλαγή) πανηγύριζαν το γκολ και τη νίκη με οπαδούς της ομάδας, κατέρρευσε το προστατευτικό κιγκλίδωμα, έτσι φίλαθλοι έπεσαν στο χορτάρι και κάποιοι πάνω σε άλλους.

Ευτυχώς δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί.

Δείτε το στιγμιότυπο:

Celebrations in The Cove after Devlin sealed the points for @SydneyFC!

Fortunately everyone is okay 👍 pic.twitter.com/gYNhhM0DMk

— FOX Sports Football (@FOXFOOTBALL) March 1, 2019