Ράσφορντ και Λίνγκαρντ… αναβίωσαν το «χρυσό» γκολ του ’99 και κτύπησαν! (video)

Το γκολ του νυν προπονητή της Γιουνάιτεντ, Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, στις καθυστερήσεις του τελικού του Champions League το 1999 απέναντι στην Μπάγερν στο Καμπ Νου, είναι ίσως το πιο… διάσημο στην ιστορία της ομάδας του Μάντσεστερ.

Εκείνο ακριβώς το γκολ προσπάθησαν να… αναβιώσουν οι Μάρκους Ράσφορντ και Τζέσι Λίνγκαρντ, σε μια δοκιμασία που τους έθεσε η ομάδα τους.

Στους δύο ποδοσφαιριστές δόθηκαν τέσσερις προσπάθειες και αφού τα έκαναν μαντάρα στις πρώτες τρεις, στην τελευταία κατάφεραν να θυμίσουν, κάπως, το ιστορικό γκολ του Σόλσκιερ.

Ο Ράσφορντ σαν άλλος… Σέρινγκαμ έπιασε την κεφαλιά, ο Λίνγκαρντ «μιμήθηκε» τον νυν προπονητή του στην εκτέλεση και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, μόνο που τρέχοντας να το… πανηγυρίσουν, οι δύο παίκτες τραυματίστηκαν!

Δείτε το σχετικό video…

“Sheringham… SOLSKJAER!!!!!”

Jesse Lingard and Marcus Rashford attempt to recreate one of the most iconic goals in Man Utd history 🔴⚫️ pic.twitter.com/OMUnxxBOEQ

— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 23, 2019