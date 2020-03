Πρώτη στην ιστορία της Premier League στις… γρήγορες ανατροπές η Λίβερπουλ – ΒΙΝΤΕΟ

Μόλις στο 9ο λεπτό του αγώνα με την Μπόρνμουθ στο Άνφιλντ η Λίβερπουλ βρέθηκε πίσω στο σκορ και πολλοί θα σκέφτηκαν πως η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, που μετρούσε τρεις ήττες στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια της, ήταν προ των πυλών ενός ακόμη ανεπιτυχούς αποελέσματος.

Παρ’ όλα αυτά, οι reds όχι μόνο κατάφεραν να ανατρέψουν το σκορ, αλλά το έκαναν και από το πρώτο ημίχρονο!

Στο 25′ ο Σαλάχ μετά από κλέψιμο και ασίστ του Μανέ ισοφάρισε σε 1-1 ενώ ο Σενεγαλέζος στο 33′ έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του, ευστοχώντας σε τετ-α-τετ.

Αυτή είναι η 16η φορά που η Λίβερπουλ καταφέρνει να «γυρίσει» πριν από το ημίχρονο ένα ματς στο οποίο βρέθηκε πίσω στο σκορ και ο αριθμός αυτός αποτελεί ρεκόρ στην Premier League.

16 – Liverpool are leading a Premier League home game at half-time despite conceding the first goal for the 16th time, more than any other side in the competition’s history. Turnaround. #LIVBOU

— OptaJoe (@OptaJoe) March 7, 2020