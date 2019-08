Πώς ένας σέρφερ… «βελτίωσε» τη Λίβερπουλ (video)

Έναν εξαιρετικά ιδιαίτερο τρόπο είχε ο Γιούργκεν Κλοπ το φετινό καλοκαίρι για να δείξει στους ποδοσφαιριστές του ότι πάντοτε μπορούν να βελτιώνονται πρώτα απ’ όλα στην πνευματική προετοιμασία τους για κάθε πρόκληση στο γήπεδο κι έπειτα στις επιδόσεις τους…

Ο Γερμανός τεχνικός αποκάλυψε πως είχε προσκαλέσει έναν Γερμανό σέρφερ στις προπονήσεις της ομάδας το φετινό καλοκαίρι.

«Βλέπεις τους surfer στο Youtube και εντυπωσιάζεσαι με αυτά που κάνουν. Περιμένουν το κάθε μεγάλο κύμα για να ορμήσουν σε αυτό και κάθε φορά περιμένουν το κάθε επόμενο μεγαλύτερο κύμα ζώντας σε μια συνεχή κατάσταση που μπορεί ν’ απειλήσει τη ζωή τους.

Είχε έρθει και ήταν στην πισίνα με τα παιδιά και μέσα σε λίγη ώρα προσπάθειας και εκμάθησης, είδα παίκτες μου ν’ αντέχουν δυο και τρία λεπτά κάτω από το νερό! Ηρεμούσαν πνευματικά, δούλευαν το μυαλό τους… Έμαθαν πως πάντοτε μπορούν ν’ αποδώσουν καλύτερα απ’ όσο φαντάζονται… Και ο σέρφερ έμεινε μαζί μας μερικές μέρες ακόμα» ήταν η τρομερή αναφορά του Kloppo.

“We had players who put their heads underwater for 3 minutes!”

Jurgen Klopp, brought in a pro surfer to improve his players’ mentality 🏄

— BBC 5 Live Sport (@5liveSport) August 10, 2019