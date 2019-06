Πήρε Πρόμες ο Άγιαξ και άρχισαν τα… παιχνίδια με το επώνυμό του!

Την απόκτηση του Ολλανδού μεσοεπιθετικού, Κουίνσι Πρόμες, από την Σεβίλλη ανακοίνωσε ο Άγιαξ.

Ο 27χρονος Ολλανδός μεσοεπιθετικός της Σεβίλλης, Κουίνσι Πρόμες, μετά από έναν χρόνο στην Ισπανία επέστρεψε στην πατρίδα του.

Η ομάδα του Έρικ Τεν Χάαγκ εκταμίευσε το ποσό των 17 εκατομμυρίων ευρώ για να τον κάνει δικό της, με τον Πρόμες να υπογράφει πενταετές συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2024 με τους νταμπλούχους Ολλανδίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως ήδη στα social media του Άγιαξ γίνεται… παιχνίδι με το επώνυμο του παίκτη, που μοιάζει με τη λέξη «promise» (υπόσχεση)!

It’s time to show it in the city you love…❌❌❌#AmsterdamPromise

— AFC Ajax (@AFCAjax) June 24, 2019