Πήγαν να την… πουν στον Ζλάταν κι απάντησε με ειρωνεία για Βέλα! (video)

Δεν καταλαβαίνει τίποτα ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως κορυφαίο παίκτη του MLS.

Μάλιστα, ο Σουηδός σούπερ σταρ έδωσε πληρωμένη απάντηση σε δημοσιογράφους που τόλμησαν να τον αμφισβητήσουν με αφορμή τις επιδόσεις του Κάρλος Βέλα, που είναι πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος των ΗΠΑ.

Όλα αυτά, δύο μέρες πριν από το «El Tráfico» ανάμεσα σε Λος Άντζελες FC και Λος Άντζελες Γκάλαξι.

Ο διάλογος που είχε ο Ιμπραΐμοβιτς με τον ρεπόρτερ…

Δημοσιογράφος: «Λες πως ανεβάζεις το επίπεδο του MLS και ότι είσαι ο κορυφαίος παίκτης. Υπάρχει όμως ακόμη ένας παίκτης στο Λος Άντζελες, ο Κάρλος Βέλα, που αυτή τη στιγμή έχει 19 γκολ και 12 ασίστ και η ομάδα του είναι πρώτη. Eξακολουθείς να θεωρείς τον εαυτό σου κορυφαίο;»

Ιμπραΐμοβιτς: «Με διαφορά. Γιατί αν αυτός είναι στο καλύτερο του σημείο και είναι… πόσων χρονών είναι;»

Δημοσιογράφος: «29».

Ιμπραΐμοβιτς: «Είναι 29, είναι στο καλύτερο του σημείο και παίζει στο MLS. Εγώ όταν ήμουν 29 πού έπαιζα;»

Δημοσιογράφος: «Στην Ευρώπη».

Ιμπραΐμοβιτς: «Ακριβώς. Μεγάλη διαφορά…»

