«Όργια» και γκολάρα από Ντι Μαρία (video)

Η τελευταία φορά που σκόραρε ο Ντι Μαρία ήταν στο 3-0 της Παρί επί της Ρεάλ, όπου έβαλε δύο γκολ.

Ο Αργεντινός κτύπησε… ξανά εις διπλούν απόψε (18/10), στο εκτός έδρας παιχνίδι της Ligue 1 απέναντι στη Νις, σκοράροντας στο 15′ και το 21′ και στέλνοντας τους πρωτευουσιάνους στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα με το 0-2.

Μάλιστα, το δεύτερο γκολ του Ντι Μαρία ήταν πραγματικά εκπληκτικό, αφού σκόραρε με μια απίθανη λόμπα από πολύ πλάγια θέση.

Aξίζει να σημειωθεί πως μέσα στο 2019, μόνο ο Κιλιάν Μπαπέ έχει εμπλακεί σε περισσότερα γκολ της Παρί από τον Ντι Μαρία, με τον Γάλλο να έχει συνεισφορά σε 26 και τον Αργεντινό σε 20 (13 γκολ, 7 ασίστ).

Απολαύστε την γκολάρα του Ντι Μαρία:

Di Maria produces the deftest of chips from almost no angle. special goal. pic.twitter.com/8nTldgrOfs

— amadí (@amadoit__) October 18, 2019