Όπως αναμενόταν… κορυφαίος τερματοφύλακας ο Άλισον!

Το φαβορί επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και πήρε το «Yachine Trophy».

Ο λόγος για τον Άλισον Μπέκερ που αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας για το 2019, παίρνοντας το σχετικό βραβείο στην εκδήλωση για την απονομή της Χρυσής Μπάλας.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης με τη Λίβερπουλ έκανε εξαιρετική χρονιά και άφησε πίσω του τον Τερ Στέγκεν και τον Έντερσον.

Alisson is the very first #yachinetrophy! 🧤 #ballondor pic.twitter.com/7Z2REMmxUE

— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019