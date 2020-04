Oι οπαδοί της Αταλάντα έφτιαξαν προσωρινό νοσοκομείο – ΒΙΝΤΕΟ

Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησαν οι οπαδοί της Αταλάντα!

Συγκεκριμένα, σε έναν χώρο που κατάφεραν να εξασφαλίσουν και με την βοήθεια διάφορων ακόμη φορέων, δημιούργησαν ένα προσωρινό νοσοκομείο στο Μπέργκαμο ώστε να βοηθήσουν τους γιατρούς και τους νοσηλευτές στην δύσκολη κατάσταση που βιώνει η τοπική κοινωνία.

Οι οπαδοί της Αταλάντα είχαν δείξει ξανά προ ημερών εξαιρετικά αντανακλαστικά, αφού είχαν δώσει το ποσό που τους επιστράφηκε από τα εισιτήρια της ρεβάνς με την Βαλένθια για το Champions League σε νοσοκομείο του Μπέργκαμο.

One week after the temporary hospital in #Bergamo is ready #bergamononsiferma #bergamomolamia #ultras pic.twitter.com/Xobm4zKaEj

— CurvaNordBergamo (@sostienilacurva) April 1, 2020