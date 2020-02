Ο Βενγκέρ απάντησε στον Έμερι για την κατηφόρα της Άρσεναλ

Ο Αρσέν Βενγκέρ δεν μπορούσε ν’ αφήσει αναπάντητα όσα ανέφερε ο Ουνάι Έμερι περί δικής του προσπάθειας να αλλάξει μια κατηφορική πορεία της Άρσεναλ από την ημέρα που ανέλαβε εκείνος τα ηνία της αγγλικής ομάδας.

Ο θρυλικός πρώην προπονητής των «κανονιέρηδων» έδειξε να ενοχλείται από την τοποθέτηση που είχε κάνει ο αντικαταστάτης του, για την κατάσταση που παρέλαβε όταν αποφάσισε να κρατήσει το τιμόνι της Άρσεναλ στα χέρια του.

«Η Άρσεναλ επί μια διετία πριν αναλάβω εγώ, βρισκόταν σε κατηφορική τροχιά. Σταματήσαμε αυτή την κατηφόρα και προσπαθήσαμε να χτίσουμε ξανά, φτάνοντας μέχρι τον τελικό του Europa League και τερματίζοντας στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας, έναν βαθμό πίσω από την Τότεναμ, παρά το γεγονός πως από τα τελευταία πέντε παιχνίδια είχαμε πάρει μόλις μια ισοπαλία. Πήγε λάθος στο τέλος παρά το γεγονός πως διεκδικούσαμε μια θέση για το Champions League. Ήταν μια καλή σεζόν με βελτίωση», ανέφερε συγκεκριμένα ο Ισπανός τεχνικός για να πάρει την απάντησή του:

«Το 2017 είχαμε μαζέψει 75 πόντους και είχαμε κατακτήσει το Κύπελλο Αγγλίας, οπότε δεν μπορείς να πεις ότι ήμασταν σε κατηφόρα. Και αμέσως πιο πριν είχαμε κατακτήσει τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία. Όταν είσαι προπονητής, πρέπει να ορθώνεις ανάστημα και να υπερασπίζεσαι αυτά που κάνεις».

Arsene Wenger on Unai Emery’s comments that Arsenal were in decline when he took over

🗣”In 2017 we made 75 points and won the FA Cup so you can’t say we were in decline and the year before we finished second in the PL

“When you’re manager you have to stand up for what you do” pic.twitter.com/UrjxelzlKM

— Football Daily (@footballdaily) February 18, 2020