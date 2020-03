Ο Ντιέγκο Κόστα έβηχε για πλάκα μπροστά στους δημοσιογράφους – ΒΙΝΤΕΟ

Στο «Άνφιλντ» βρέθηκαν οπαδοί το βράδυ της Τετάρτης για τον επαναληπτικό της Λίβερπουλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης, οι «ροχιμπλάνκος» πήραν τεράστια πρόκριση στην παράταση με το τελικό 3-2 μετά το υπέρ τους 1-0 από το πρώτο παιχνίδι και ο Ντιέγκο Κόστα έβηξε για πλάκα προς τους δημοσιογράφους αποχωρώντας από το χώρο όπου γίνονται οι δηλώσεις…

We all knew Diego Costa was a madman but this guy might be a legit freak, here he is “coughing” at reporters in the mixed zone after the game against Liverpool at Anfield yesterday.

I totally respect his shithousery but this is just stupid. 🤦‍♂️🤡 pic.twitter.com/pXmHmZtoID

