Ο Μουρίνιο… πώρωσε οπαδούς στη συνέντευξη Τύπου – ΒΙΝΤΕΟ

Άλλο ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο προσέφερε ο Ζοσέ Μουρίνιο σε συνέντευξη Τύπου.

Μιλώντας ενόψει του αυριανού (14:30) κομβικού αγώνα με την Τσέλσι στο Στάμφορντ Μπριτζ, ο Πορτογάλος προπονητής της Τότεναμ αντιλήφθηκε στο βάθος της αίθουσας φίλους των Σπερς και αφότου αρχικά τους χαιρέτισε, στη συνέχεια τους φώναζε εμψυχωτικά… «come on» και ύψωνε τη γροθιά του.

Δείτε το βίντεο…

Mourinho’s press conference was interrupted by some young Tottenham fans outside today… 🤫

But he loved it! 🤣pic.twitter.com/L3vUgAzVEs

— Goal (@goal) February 21, 2020