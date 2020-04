Ο Λίνεκερ τρολάρει τον Μόργκαν για το… unfollow του Τραμπ

Γκάρι Λίνεκερ και Πιρς Μόργκαν διαφωνούν σε πολλά θέματα και «πειράζουν» συχνά ο ένας τον άλλον στα social media, με τον παλαίμαχο επιθετικό να τρολάρει αυτή τη φορά τον δημοσιογράφο και φανατικό οπαδό της Άρσεναλ, με αφορμή τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο άλλοτε κριτής του «Βρετανία Έχεις Ταλέντο» διατηρούσε εδώ και χρόνια φιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον οποίον ναι μεν έχει υπερασπιστεί δημοσίως πολλάκις, όμως χθες τον κατέκρινε σε άρθρο του στην Daily Mail για τους χειρισμούς του στο θέμα του κορωνοϊού.

Αυτό… μάλλον δεν άρεσε στον Τραμπ ο οποίος σταμάτησε να «ακολουθεί» τον Μόργκαν στο twitter και ο Λίνεκερ βρήκε την τέλεια αφορμή για ακόμη ένα πείραγμα, γράφοντάς του…

«Ξέρω πως μάλλον είναι πολύ σύντομα. Ξέρω πως νόμιζες ότι ήταν φίλος σου. Ξέρω ότι ράγισε η καρδιά σου. Ξέρω πόσο πληγωμένος νιώθεις τώρα. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι αυτό για σένα, αλλά ξέρω ότι θα το ξεπεράσεις. Ξέρω ότι δεν θα θέλεις να το ακούσεις αυτό, αλλά ξέρεις ότι θα είσαι καλύτερος άνθρωπος χωρίς αυτόν».

I know it’s probably too soon. I know you thought he was a friend. I know your heart is breaking. I know how hurt you feel now. I know hard this is for you, but I know you will get through it. I know you won’t want to hear this: but you know you’ll be a better man without him. https://t.co/2wx8OHCofh

— Gary Lineker (@GaryLineker) April 25, 2020