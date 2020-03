Ο Κριστιάνο έδινε το χέρι σε οπαδούς που… δεν υπήρχαν – ΒΙΝΤΕΟ

Με χιούμορ αντέδρασε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην απουσία φιλάθλων.

Το ντέρμπι της Γιουβέντους με την Ίντερ διεξήχθη -όπως και τα άλλα παιχνίδια της Serie A- κεκλεισμένων των θυρών λόγω των μέτρων που πάρθηκαν στην Ιταλία έπειτα από την έξαρση του κορωνοϊού και όταν ο Πορτογάλος σταρ κατέβηκε από το λεωφορείο, έκανε πως έδινε το χέρι του σε φιλάθλους, που κανονικά θα υποδέχονταν την ομάδα στο σημείο εκείνο όμως αυτή τη φορά βεβαίως δεν… υπήρχαν!

Δείτε το βίντεο…

Cristiano Ronaldo taking in this closed doors idea in the best way 😭pic.twitter.com/cJYUVMOKE6

— TC. (@TotalCristiano) March 8, 2020