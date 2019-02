Ο Γκομίς τρόμαξε ball-boy με τον πανηγυρισμό του! (video)

Κατάφερε να τρομάξει ένα παιδάκι ο Μπαφετιμπί Γκομίς.

Ο 33χρονος Γάλλος επιθετικός, που πλέον αγωνίζεται στη Σαουδική Αραβία με την Αλ Χιλάλ, σκόραρε στο παιχνίδι με την Αλ Ιτιχάντ (2-0) κι έκανε τον συνηθισμένο του πανηγυρισμό, παριστάνοντας έναν πάνθηρα.

Μόνο που ένας πιτσιρικάς ball-boy που ήταν ακριβώς μπροστά του φοβήθηκε και αρχικά… μαζεύτηκε, ενώ μετά από λίγα δευτερόλεπτα το ‘βαλε στα πόδια!

Πάντως, στον Γκομίς πιστώνεται η ενέργειά του να βρει τον μικρό μετά το τέλος του αγώνα και να του απολογηθεί, δίνοντάς του και τη φανέλα του.

Δείτε τα δύο στιγμιότυπα:

Bafetimbi Gomis does his usual panther celebration after scoring 🐆

Ball boy is absolutely terrified and runs away 😱

Gomis finds the ball boy and hands him his shirt ❤️

Brilliant 😂👏pic.twitter.com/rXry06VipZ

— GiveMeSport Football (@GMS__Football) February 22, 2019