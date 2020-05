Ντέλε Άλι για τη ληστεία: «Φρικτή εμπειρία αλλά είμαστε εντάξει τώρα»

Το χειρότερο βράδυ της ζωής του πέρασε ο Ντέλε Άλι, ο οποίος έπεσε θύμα ληστείας και επίθεσης μέσα στο σπίτι του. Οι ληστές κατάφεραν να φύγουν με χιλιάδες λίρες και πολύτιμα αντικείμενα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα βρετανικά ΜΜΕ.

Ο νεαρός μέσος των «σπιρουνιών» έστειλε μέσω των social media, το δικό του ευχαριστώ προς τον κόσμο, τονίζοντας πως ήταν μια φρικτή εμπειρία, για τον ίδιο.

«Σας ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα. Ήταν φρικτή εμπειρία, αλλά είμαστε όλοι εντάξει τώρα. Εκτιμάω την υποστήριξή σας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Thank you for all the messages. Horrible experience but we’re all okay now. Appreciate the support.

