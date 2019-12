Υπερ-παίκτης: Νικητής της «Χρυσής Μπάλας» για 6η φορά ο Λιονέλ Μέσι! (videos)

Τα κατορθώματα του Λιονέλ Μέσι δεν έχουν σταματημό και η ιστορία θα γράψει ότι στις 2 Δεκεμβρίου 2019 ο Αργεντινός υπερ-παίκτης κατέκτησε για EKTH φορά στην καριέρα του τη «Χρυσή Μπάλα»!

O αστέρας της Μπαρτσελόνα αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου για τη χρονιά που φτάνει στο τέλος της και στην τελετή που έλαβε χώρα στο Παρίσι πήρε το σχετικό βραβείο που δίδει -από το 1956- το France Football.

Ο Μέσι είναι ο πρώτος παίκτης που φτάνει τις έξι Χρυσές Μπάλες, αφήνοντας πίσω του με πέντε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ενώ επέστρεψε στην κορυφή μετά το 2015, αφού ακολούθησαν δύο σερί νίκες του Πορτογάλου και η περσινή του Λούκα Μόντριτς, που παρέδωσε το βραβείο στον φετινό νικητή!

Το 2019 ο Αργεντινός κατέκτησε τη La Liga έχοντας αναδειχθεί παίκτης της χρονιάς στην Ισπανία ενώ ήταν πρώτος σκόρερ τόσο στο πρωτάθλημα, όσο και στο Champions League. Με την Μπαρτσελόνα και την εθνική Αργεντινής σκόραρε συνολικά μέσα στο 2019 46 γκολ σε 54 αγώνες!

Σημειώνεται πως δεύτερος πίσω από τον Μέσι κατετάγη ο πρωταθλητής Ευρώπης με τη Λίβερπουλ Βιρτζίλ Φαν Ντάικ και τρίτος ο Ρονάλντο, που για πρώτη φορά τερματίζει σε αυτή τη θέση, αφού μετρά πέντε πρωτιές και έξι δεύτερες θέσεις!

Την πεντάδα κλείνουν άλλοι δύο παίκτες της Λίβερπουλ αφού τον Φαν Ντάικ πλαισιώνουν οι Σαντιό Μανέ (4ος) και Μοχάμεντ Σαλάχ (5ος), ενώ στην 7η θέση είναι ο Άλισον.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες βραβεύσεις, καλύτερος νέος παίκτης («Κopa Trophy») αναδείχθηκε ο Ματάις Ντε Λιχτ που με τον Άγιαξ έφτασε μια ανάσα από τον τελικό του Champions League, κορυφαίος τερματοφύλακας («Yashin Trophy») ο Άλισον Μπέκερ της Λίβερπουλ, ενώ τη «Χρυσή Μπάλα» Γυναικών κέρδισε η παγκόσμια πρωταθλήτρια -με τις ΗΠΑ- Μέγκαν Ραπίνο.

Η πρώτη δεκάδα:

1. Λιονέλ Μέσι

2. Βιρτζίλ Φαν Ντάικ

3. Κριστιάνο Ρονάλντο

4. Σαντιό Μανέ

5. Μοχάμεντ Σαλάχ

6. Κιλιάν Μπαπέ

7. Άλισον Μπέκερ

8. Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι

9. Μπερνάρντο Σίλβα

10. Ριγιάντ Μαχρέζ

Lionel Messi is the 2019 #ballondor winner 🤚☝️ pic.twitter.com/5nNZXl05vY

😆 When your dad became the 2019 Ballon d’Or ! #ballondor pic.twitter.com/E1WMm0fkCT

— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019