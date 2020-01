Μοναδικός Μουρίνιο: Πήρε κίτρινη επειδή «κατασκόπευε» στον πάγκο της Σαουθάμπτον! (video)

Μια.. τρέλα την έχει.

Ο ιδιόρρυθμός Ζοσέ Μουρίνιο κτύπησε με το «καλημέρα» του 2020, αφού ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, στον αγώνα της Τότεναμ με τη Σαουθάμπτον, έκανε κάτι τρομερό.

Ο Πορτογάλος τεχνικός κατάφερε να πάρει κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή, για έναν απίθανο λόγο. Ποιος ήταν αυτός; Το ότι πήγε στον αντίπαλο πάγκο και… κατασκόπευε τις τακτικές σημειώσεις του τεχνικού επιτελείου της Σαουθάμπτον!

Δείτε το video…

What is Mourinho doing LOOOOL pic.twitter.com/Np80CJzmKc

— 🦅 (@UsmanA__) January 1, 2020