Μιμήθηκε τον… Μανωλά ο Φαν Ντάικ! (video)

Με ιδιαίτερο τρόπο προσπάθησε ο Βίρχιλ Φαν Ντάικ να ανακόψει τον Μόιζε Κεν σε μια φάση του χθεσινού ντέρμπι του Μέρσεσαϊντ, όπου η Λίβερπουλ επικράτησε με 5-2 της Έβερτον.

Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός των reds, την ώρα που ο αντίπαλός του πήγαινε για το σουτ, έβγαλε μια… κραυγή σε μια προσπάθεια να τον τρομάξει και να τον αποπροσανατολίσει!

Υπενθυμίζουμε πως κάτι ανάλογο είχε κάνει ο Κώστας Μανωλάς με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας στον αγώνα με το Λίχτενσταϊν, με τον επιθετικό τότε πάντως να σκοράρει παρά την… ιδιαίτερα προσπάθεια του αμυντικού της Ρόμα.

Δείτε τη φάση με τον Φαν Ντάικ:

Van Dijk tries to put Kean off by screaming at him while Kean was through on goal. pic.twitter.com/PYyOIUmbBI

