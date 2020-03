Μηδέν με τη μία Σέφιλντ, μηδέν και με την άλλη!

Στο 0-0 ολοκληρώθηκε το ημίχρονο του εκτός έδρας αγώνα κυπέλλου της Σίτι με τη Σέφιλντ Γουένσντεϊ, με την ομάδα του Μάντσεστερ μάλιστα να κλείνει το πρώτο μέρος χωρίς καν τελική προσπάθεια στον στόχο!

Αυτή είναι η πρώτη φορά μετά από 14 παιχνίδια που η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα δεν κάνει σουτ εντός εστίας σε πρώτο ημίχρονο ενός αγώνα της.

Η τελευταία φορά ήταν στις 29 Δεκεμβρίου και τότε έπαιζε κόντρα στον… «εχθρό» της σημερινής της αντιπάλου, τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, σε αγώνα για την 20ή αγωνιστική της Premier League, τον οποίον πάντως εντέλει κέρδισε με 2-0.

0 – Manchester City have failed to have a shot on target during the first half of any match for the first time since they faced Sheffield Wednesday’s rivals Sheffield United back in December (in the Premier League). Steel. pic.twitter.com/zwSuXzb8vJ

— OptaJoe (@OptaJoe) March 4, 2020